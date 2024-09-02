Традиционно в сентябре стартует учебный год и новый сезон для телевидения и онлайн-кинотеатров. Самая ожидаемая премьера в новом сезоне в Wink.ru — сериал о первой женской поп-группе

Традиционно в сентябре стартует учебный год и новый сезон для телевидения и онлайн-кинотеатров. Самая ожидаемая премьера в новом сезоне в Wink.ru — сериал о первой женской поп-группе «Комбинация» (16+), премьерная серия которого откроется 6 сентября. А в первый осенний день редкий сюрприз для детской и семейной аудитории — премьера детектива «Любопытная Варвара» (6+), где расследования