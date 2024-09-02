125 человек пострали от клещей за неделю с 26 августа по 1 сентября, сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом за предыдущую неделю паукообразные покусали 57 человек. Получается, всего за

125 человек пострали от клещей за неделю с 26 августа по 1 сентября, сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом за предыдущую неделю паукообразные покусали 57 человек. Получается, всего за неделю количество пострадавших выросло вдвое. Среди 125 укушенных было 23 ребенка. Всего в этом году зафиксировано 1 796 человек случаев присасывание клеща. Энцефалита во Владимирской области нет.