Смертельное ДТП произошло 1 сентября в 1:40 в Петушинском районе на 24 км автодороги «Пекша – Ларионово – Караваево». Машина влетела в дерево, погибли двое молодых пассажиров. Как сообщили

Смертельное ДТП произошло 1 сентября в 1:40 в Петушинском районе на 24 км автодороги «Пекша – Ларионово – Караваево». Машина влетела в дерево, погибли двое молодых пассажиров. Как сообщили в областном УМВД, автомобиль «ВАЗ» двигался со стороны деревни Караваево в направлении Пекши. 26-летний пьяный водитель потерял управление, машина съехала на правую по ходу движения обочину, врезалась