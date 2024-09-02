Две новые многофункциональные спортивные площадки построили в Костерево. Они располагаются у школ. Сегодня, в День знаний, их торжественно открыли. Физкультурные пространства позволяют

Две новые многофункциональные спортивные площадки построили в Костерево. Они располагаются у школ. Сегодня, в День знаний, их торжественно открыли. Физкультурные пространства позволяют заниматься на открытом воздухе разными видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом и другими подвижными играми. Площадки построили в рамках федеральной программы «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!\ фото: правительство