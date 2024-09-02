Владимирские атлеты завоевали 9 медалей в финальных соревнованиях Кубка Республики Беларусь по спортивной гимнастике.

Владимирские атлеты завоевали 9 медалей в финальных соревнованиях Кубка Республики Беларусь по спортивной гимнастике. Об этом рассказала регионального правительства.Состязания проходили в Могилёве. Наши земляки добавили в копилку сборной 3 золота и 6 серебряных медалей.Так, первые места в различных упражнениях заняли Савелий Съедин и Тимофей Акиньшин. Лейла Васильева завевала золотую медаль на бревне и три серебра в остальных видах соревнований. Также вторые места заняли Алексей Усачев, Тимофей Акиньшин и Дмитрий Суходольский.«Поздравляем победителей и призёров, тренеров и специалистов команд и желаем дальнейших успехов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.