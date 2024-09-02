Олег Емельянов из Кольчугино после травмы колена передвигался только на костылях.

Во Владимире оказали помощь раненому участнику СВО, которому на ногу сбросили гранату с БПЛА. Олег Емельянов из Кольчугино после травмы колена передвигался только на костылях.В областном центре специализированной медицинской помощи ему успешно восстановили ногу. По информации регионального министерства здравоохранения, Емельянов обратился в центр с осколочным ранением колена. Он сообщил, что получил травму от сброшенной с вражеского дрона гранаты и побывал в нескольких госпиталях, где проводились только операции, без реабилитации.Специалисты центра подобрали индивидуальный комплекс упражнений на тренажерах для восстановления правильной походки. Всего за три дня после начала занятий он смог заменить костыли на трость. Травматолог-ортопед Глеб Волков пояснил, что мышечная ткань восстанавливается только при условии регулярных тренировок. Без нагрузки на связки и мышцы они не развиваются, и никакие медикаменты не помогут.В ноге Емельянова остаются два мелких осколка, которые мешают провести МРТ. В ближайшее время врачи соберутся на консилиум, чтобы решить, стоит ли их удалять.