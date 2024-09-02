Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщили, где с 26 по 31 августа 2024 года будут установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации.Список мест:- а/д М-7 «Волга», 96 км;- а/д М-7 «Волга», 103 км;- а/д М-7 «Волга», 116 км;- а/д М-7 «Волга», 138 км;- а/д М-7 «Волга», 192 км;- а/д М-7 «Волга», 211 км;- а/д М-7 «Волга», 245 км;- а/д М-7 «Волга», 294 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 13 км;- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;- а/д Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с а/д М-7 «Волга», 21 км;- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, 8 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики, 118 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас, 116 км;- а/д Хохлово-Камешково-Ручей, 9 км.Жителей области призывают обратить внимание на то, что на участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» с 245 по 274 км фиксация нарушений скоростного режима будет осуществляться мобильным комплексом фотовидеофиксации. Места установки таких комплексов определяются на основе списка аварийно-опасных и потенциально опасных участков, выявленных на дорогах региона за определённый период.