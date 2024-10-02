Во Владимирской области 4 тыс. семей предложили единовременно выплатить остаток маткапитала.

Более 4,4 тысячи семей в Владимирской области получили предложение на получение единовременной суммы остатка материнского капитала. Эта выплата составляет менее 10 тысяч рублей, как сообщили в ведомстве Социального фонда России во Владимире в среду, 2 октября.Уведомления были направлены семьям через портал «Госуслуги». Для того чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в электронном виде, либо обратиться в любую клиентскую службу Социального фонда или в многофункциональный центр (МФЦ).