Не пропустите Вести в 14:30: Владимирский русский оркестр отметил 35-летие
Автобусный кризис
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Не пропустите "Вести" в 14:30: Владимирский русский оркестр отметил 35-летие
Автобусный кризис
- Большая часть зарплат и пенсий - на проезд. Жители посёлка Сокол просят...муниципальный рейс. Есть ли выход?
Без дома, но с ипотекой
- Дома мечты? На деле - голый фундамент. Правоохранители выясняют, куда исчез "Владимирский строитель". Застройщик обманул надежды почти десятка семей.
Браво, оркестр!
- Музыкальная семья и гордость владимирской земли. Владимирский русский оркестр отметил 35-летие.