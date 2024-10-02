Не пропустите Вести в 14:30: Владимирский русский оркестр отметил 35-летие Автобусный кризис -...

Не пропустите "Вести" в 14:30: Владимирский русский оркестр отметил 35-летиеАвтобусный кризис- Большая часть зарплат и пенсий - на проезд. Жители посёлка Сокол просят...муниципальный рейс. Есть ли выход?Без дома, но с ипотекой- Дома мечты? На деле - голый фундамент. Правоохранители выясняют, куда исчез "Владимирский строитель". Застройщик обманул надежды почти десятка семей.Браво, оркестр!- Музыкальная семья и гордость владимирской земли. Владимирский русский оркестр отметил 35-летие.