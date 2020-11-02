Муромские футболисты уступили на выезде в Смоленске одноимённой команде. Матч проходил в рамках 14-го тура. Для болельщиков обеих команд игра получилась знаковой. Главный тренер

Муромские футболисты уступили на выезде в Смоленске одноимённой команде. Матч проходил в рамках 14-го тура. Для болельщиков обеих команд игра получилась знаковой. Главный тренер “Мурома” Олег Стогов ранее трудился как раз в смоленском клубе и только в этом году возглавил тренерский штаб команды из 33-го региона. Поначалу игра проходила на равных, открыть счёт удалось хозяевам