Муромские футболисты уступили на выезде в Смоленске одноимённой команде. Матч проходил в рамках 14-го тура. Для болельщиков обеих команд игра получилась знаковой. Главный тренер
<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2020-muromskie-futbolisty-ustupili-komande-iz-smolenska.html" target="_blank">Муромские футболисты уступили команде из Смоленска</a> - Муромские футболисты уступили на выезде в Смоленске одноимённой команде. Матч проходил в рамках 14-го тура. Для болельщиков обеих команд игра получилась знаковой. Главный тренер
[url=https://33live.ru/novosti/02-11-2020-muromskie-futbolisty-ustupili-komande-iz-smolenska.html]Муромские футболисты уступили команде из Смоленска[/url] - Муромские футболисты уступили на выезде в Смоленске одноимённой команде. Матч проходил в рамках 14-го тура. Для болельщиков обеих команд игра получилась знаковой. Главный тренер