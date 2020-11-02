Мальчик не может самостоятельно сидеть и держать голову, а обычная коляска только усугубляет болезнь - развивается сильный сколиоз.

Владимирские активисты ОНФ борются за выдачу коляски для ребёнка-инвалида.Уже пол года семье Сазоновых из Гусь-Хрустального обещают специализированную кресло-каталку для сына с Детским Церебральным Параличём. Старая коляска, которую выдал Фонд Социального Страхования не подходит для Степы. Мальчик не может самостоятельно сидеть и держать голову, а обычная коляска только усугубляет болезнь - развивается сильный сколиоз. Как помочь семье? Мы расскажем подробнее в нашем следующем выпуске в 14.30.