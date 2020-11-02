УФАС отменила сделку.

Комиссия по рассмотрению жалоб Владимирского управления ФАС страны признала обоснованными требования ООО «Союз Владимир» по отмене торгов на продажу муниципального имущества. Компания оспорила действия отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района.Чиновники провели аукцион по реализации котельной и земельного участка с нарушением Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В конкурсную документацию власти не включили инвестиционные мероприятия и не установили сроки их выполнения.В результате организаторам конкурса выдано предписание об аннулировании аукциона по продаже имущества.