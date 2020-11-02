Всего в области спорта награждены 13 спортсменов и 5 тренеров.

В Департаменте физической культуры и спорта Владимирской области состоялось торжественное вручение персональных стипендий администрации области «Надежда Земли Владимирской».Один из стипендиатов «Надежды Земли Владимирской» - Кирилл Ирха, воспитанник областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В 2019 году он стал победителем Первенства России среди юношей и девушек до 18 лет по спорту глухих (легкая атлетика).«Я заранее знал, что будет проводиться такое крупное соревнование: поставил себе цель, усердно готовился. Тренировался по 5-6 раз в неделю, ездил на сборы, где также тренировался 5-6 дней в неделю, но уже дважды в день. Мой тренер, Харченко Александр Борисович, хорошо меня подготовил, за что я ему очень благодарен. И я занял 1 место!», - поделился Кирилл. Победу на Первенстве России юноша посвятил своим родителям.Всего в области спорта награждены 13 спортсменов и 5 тренеров.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)