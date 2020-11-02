Проект возобновили к столетию со Дня Рождения итальянского писателя Джанни Родари.

К столетию со Дня Рождения итальянского писателя Джанни Родари городской дворец культуры возобновил проект "Читаем по ролям". Джанни Родари известен в первую очередь своими сказками: "Приключение Чипполино", "Джельсомино в Стране Лгунов", "Собака, которая не умела лаять". К круглой дате видео с чтением трёх его сказок выпустили режиссер ГДК Андрей Сидоров, руководитель ансамбля "Колокольчик" Наталья Назарова и руководитель Академического хора и ансамбля "Жаворонки" Игорь Шендеров. Посмотреть их можно в группе ГДК "ВКонтакте". Интересно будет не только детям.