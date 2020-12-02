Против 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере.

В феврале текущего года в полицию поступило заявление о пропаже со стройки 25 металлических балок массой более 9 тонн. Об этом пишет пресс-служба УМВД региона. Сумма ущерба составила около 1 100 000 рублей.На протяжении нескольких недель оперативники выясняли обстоятельства произошедшего и определяли круг потенциальных преступников. В итоге подозрение пало на сторожа из Покрова.«Выяснилось, что обвиняемый, находясь на работе, дважды нанимал погрузчик, похищал балки и перевозил их в пункт приема металлолома», - отметили в ведомстве.При этом водителю грузовика он сказал, что балками ему выдали зарплату. Средства, полученные за реализацию металла, он потратил на гостиницы, бары и рестораны.Против 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере.В настоящее время уголовное дело передано в суд.