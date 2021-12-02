Предложения владимирских предпринимателей о коронавирусных ограничениях рассмотрят на федеральном уровне. Об этом рассказал Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей

Предложения владимирских предпринимателей о коронавирусных ограничениях рассмотрят на федеральном уровне. Об этом рассказал Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин. Он организовал встречу с владимирскими бизнесменами. На ней присутствовали и представители региональной власти. Цель круглого стола – обсудить меры поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Алексей Говырин, Депутат Госдумы, член комитета по малому