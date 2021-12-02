Чиновники обещают полный соцпакет и спецодежду.

Во Владимире районные администрации набирают рабочих в новые муниципальные учреждения по благоустройству, которые появились в сентябре. В обязанности людей будет входить уборка веток, листьев и мусора, покос травы, очистка тротуаров от наледи и снежной каши.Зарплата – до 31 тысячи рублей в месяц. Чиновники обещают полный соцпакет и спецодежду. В Ленинский район требуется 51 человек, во Фрунзенский – 49, в Октябрьский – 70.Планируется, что создание районных подразделений МКУ «Благоустройство» поможет разгрузить городских коммунальщиков.Мэрия также намерена закупить для нужд организаций новую технику – по два трактора на район. Спецтехнику приобретут в лизинг на два года. Её оборудуют гидроповоротным отвалом, навесным погрузчиком и щётками.