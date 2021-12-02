Автомобиль Владимирской станции скорой помощи вылетел в кювет и перевернулся. Медработники получили...

Автомобиль Владимирской станции скорой помощи вылетел в кювет и перевернулся. Медработники получили серьезные травмы, пациента в машине, к счастью не было.ДТП произошло накануне вечером на седьмом километре дороги "Владимир - Улыбышево - Коняево". Как сообщают в ГИБДД, тридцатидвухлетний водитель не справился с управлением. Сам он не пострадал, но фельдшеров пришлось госпитализировать.