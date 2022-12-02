К трём освобожденным из плена на сегодня добавился четвёртый, Александр Гаранин - сообщил...

К трём освобожденным из плена на сегодня добавился четвёртый, Александр Гаранин - сообщил губернатор Александр Авдеев."Спасибо коллегам в Минобороны России, Татьяне Николаевне Москальковой, Людмиле Валерьевне Романовой за то, что ни одно из ходатайств области не осталось без внимания, вытаскивают наших парней", отметил глава Владимирской области.Напомним, что в ходе своей большой пресс-конференции глава региона 33 рассказал о примерно 15 наших бойцах, которые оказались в плену. На тот момент, трое из них уже были возвращены в ходе обмена пленными. Это были военнослужащие из частей региона 33. Вызволенные на свободу на еще трое бойцов,о которых "Вести" сообщили сегодня – наши мобилизованные из города Владимира.Фото пресс-служба АВО.