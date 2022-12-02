Они появились на Соборной площади, на площади Победы, на Театральной площади и у Дома культуры молодежи.

Мэрия Владимира продолжает подготовку города к Новому году. Установлены все четыре городские елки: на Соборной площади, на площади Победы, на Театральной площади и у Дома культуры молодежи.«Зажглись праздничные огни на проспекте Ленина, Суздальском и Октябрьском проспектах, на улице Верхняя Дуброва и в других местах. Работают ландшафтная подсветка деревьев и световые кронштейны», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.На улицах появились полюбившиеся владимирцам инсталляции: арт-объект «Рояль», световые консоли «Ноты» и «Игрушки» в сквере Чайковского, арт-объект «Одуванчики» на Георгиевской, «Звезда» в Патриотическом сквере. «Фонтан «Менуэт» «переехал» на Сперанского. Взамен на площади Фрунзе появился «Владимирский лев».Следующим этапом предпраздничного оформления станут работы по открытию Рождественской ярмарки и катка в парке имени Пушкина. Последний подготовят к 16 декабря.