Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Сегодня около одиннадцати утра в Судогодском районе на трассе М-7 загорелся автомобиль. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади. В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля. Общая площадь пожара составила 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)