В результате происшествия сгорел моторный отсек и внутренняя отделка машины.

3 января в 10:46 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о возгорании автомобиля на 197 километре трассы М-7 во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В результате происшествия сгорел моторный отсек и внутренняя отделка машины. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации случившегося привлекались 2 единицы техники и 6 человек.Дознаватели МЧС выясняют причину ЧП.