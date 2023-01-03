При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить 101 или 112.

Во Владимирской области в ночь на 4 января ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает Гидрометцентр.Из-за метелей возможны повреждения ЛЭП и линий связи, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушение ветхих конструкций и деревьев.Водителям рекомендуют не парковать машины в опасных местах. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить 101 или 112.Добавим, что в среду столбик термометра опустится до -10 градусов Цельсия. Порывы ветра будут достигать 10 м/c.