Земельный участок в центре Владимира застроят многоэтажками. Такой вывод можно сделать из сообщения на сайте «ДОМ.РФ». Речь идет о территории так называемого Октябрьского военного городка.

Земельный участок в центре Владимира застроят многоэтажками. Такой вывод можно сделать из сообщения на сайте «ДОМ.РФ». Речь идет о территории так называемого Октябрьского военного городка. Когда-то здесь размещался танковый полк имени Сухэ-Батора. Но с 2015-го казармы городка пустовали, при этом находились в введении Минобороны. Сегодня же этой собственностью распоряжается акционерное общество «ДОМ.РФ». Компания решила провести