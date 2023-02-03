Одного из участников аварии госпитализировали.

В центре Коврова в массовом ДТП столкнулись шесть машин. Погибших нет.Один из водителей замешкался на светофоре напротив ТРЦ «Мандарин», когда загорелся зелёный свет. Находившиеся сзади автомобилисты нажали на газ. В результате образовалась «гармошка» из шести транспортных средств. Шесть легковушек получили механические повреждения. Образовалась пробка.На место аварии выезжала скорая помощь. Одного из участников ДТП госпитализировали.В обстоятельствах происшествия разбираются инспекторы ГИБДД.