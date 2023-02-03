При необходимости применяются все меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Владимирской области приняла почти 40 заявлений от жителей посёлка Вольгинский, где после работала комиссия ведомства.Жалобы касались ЖКХ, медицины, образования и работы общественного транспорта. По всем обращениям назначена проверка. Уже выявлены нарушения, допущенные в местной школе и детском саду. Учреждения не соблюдали нормы СанПиН, трудовое законодательство и пожарную безопасность. Прокуроры требуют устранить недостатки.При необходимости применяются все меры прокурорского реагирования.