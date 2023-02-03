Во Владимирской области на видео попал наезд на пешехода. ДТП произошло утром во Владиимре, около...

Во Владимирской области на видео попал наезд на пешехода.ДТП произошло утром во Владиимре, около 7 часов на Студёной горе, на пешеходном переходе возле Авиамеханического колледжа. Водитель ВАЗа, предположительно не заметил дополнительную секцию светофора, чуть не столкнулся со встречным потоком и еле успел затормозить перед переходившим дорогу человеком. Как сообщают в ГИБДД, обращений по данному инциденту пока не было. Скорее всего, обошлось без серьёзных травм. Или пешеход оказался необидчивым.Фото и видео ВК "Подслушано Владимир"