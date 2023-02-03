Во Владимирской области подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Во Владимирской области подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
3 - в Муромском районе
7 - в Ковровском районе
3 - в Кольчугинском районе
2 - в Александровском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
3 - в Камешковском районе
2 - в Суздальском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 358 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).