Во Владимирской области подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире3 - в Муромском районе7 - в Ковровском районе3 - в Кольчугинском районе2 - в Александровском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Камешковском районе2 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районе1 - в Вязниковском районе1 - в Меленковском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 358 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).