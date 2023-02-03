Во Владимирской области презентована монография о Великом владимирском князе Александре Невском Во...

Во Владимирской области презентована монография о Великом владимирском князе Александре НевскомВо Владимирской областной научной библиотеке сегодня прошла презентация коллективной монографии "Реликварий Александра Невского" и показ документального фильма режиссёра Сергея Бондаренко "Александр. Возвращение к Неве". Подробности у Александра Сыпченко."Не в силе Бог, а в правде!" эти слова молодой новгородский князь Александр произнес перед началом битвы со шведами летом 1240 года, после победы в которой он и получил прозвище Невский. В жизни святого благоверного князя было много свершений и побед, но для исторической памяти посмертная биография Александра, не менее важна чем прижизненная. Подробное описание всех известных памятников, связанных с захоронением и почитанием святых мощей великого князя и конечно, память потомков легли в основу монографии "Реликварий Александра Невского". Последние исторические открытия также вошли в это уникальное научное издание, говорит его автор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, Алексей Сиренов.Алексей Сиренов, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН:- Изучалась фигура Александра Невского, его деятельность, Александр Невский рассматривался прежде всего как действующее лицо, как военачальник, но в советское время вообще обходили стороной то обстоятельство, что для человека допетровской Руси это был прежде всего святой.В создании научного издания приняли участие специалисты из ведущих научных и музейных центров России. Специально для альбома были подготовлены научные публикации профессоров-протоиереев Санкт-Петербургских духовных школ. Иллюстрации к изданию были предоставлены ведущими архивами страны, а также авторами научных статей.Ольга Демина, министр культуры Владимирской области:- Научное сообщество продолжает делать открытия, мы не перестаем анализировать, то что происходило, то как это отразилось потом на всем ходе истории.Сохранившиеся исторические объекты на пути следования мощей святого князя из владимирского Рождественского монастыря в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в восемнадцатом веке отражены в документальном фильме Сергея Бондаренко "Александр. Возвращение к Неве". Его создатели также подошли к историческим событиям со всем уважением и ответственностью.Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Вести-Владимир