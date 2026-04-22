В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 47-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. Он обвиняется в убийстве приятеля и причинении средней тяжести вреда здоровью знакомой,

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 47-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. Он обвиняется в убийстве приятеля и причинении средней тяжести вреда здоровью знакомой, сообщили в региональных прокуратуре и СК. Мужчина освободился из колонии 24 декабря 2024 года. Ранее его судили за кражи, грабежи и причинение вреда здоровью. Но на свободе он пробыл недолго. 24