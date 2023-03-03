Владимирская область примет участников СВО для восстановительного лечения и реабилитации. Для этого в регионе будут созданы специализированные центры. Один из таких откроется в июне на

Владимирская область примет участников СВО для восстановительного лечения и реабилитации. Для этого в регионе будут созданы специализированные центры. Один из таких откроется в июне на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во Владимире. Всего будет развернуто 20 коек. Такое же количество будет и в геронтологическом центре «Ветеран» в Киржаче. «Заклязьменский» оборудован всем необходимым для восстановления