Замгубернатора Владимирской области Владимир Куимов встретился с руководителями творческих...

Замгубернатора Владимирской области Владимир Куимов встретился с руководителями творческих союзов.В Областной библиотеке для детей и молодежи обсудили насущные проблемы профессиональных художников, писателей, композиторов и театральных деятелей.Во встрече, в частности, принимали участие министр культуры Владимирской области - Ольга Дёмина, председатели и члены региональных организаций писательских союзов, Союзов художников и театральных деятелей, а также Объединения композиторов Владимирской области.Пресс-служба Правительства региона сообщила, что заместитель губернатора Владимир Куимов проверил, как идет капремонт в Суздале в Центре дополнительного образования «Исток» и Детской школе искусств имени Фирсовой. Из областной казны на эти цели выделено около 180 млн рублей. Кроме того, ДШИ получила еще свыше 12 млн рублей на приобретение новой мебели, музыкальных инструментов и оборудования.