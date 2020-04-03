В пятницу, 3 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд столицы с чудотворной иконой Богоматери Умиление для защиты людей от пандемии коронавируса. Видеозапись ..

В пятницу, 3 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд столицы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для защиты людей от пандемии коронавируса. Видеозапись случившегося появилась в Сети.В ролике можно увидеть, как автомобиль главы РПЦ едет по 39-му километру внешней стороны МКАД, сообщает "". После объезда икону поместят в Богоявленский кафедральный собор.