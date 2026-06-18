СК расследует налоговое преступление в Петушках.

Петушинские следователи регионального управления Следственного комитета России возбудили уголовное производство по факту утаивания активов предприятия в особо крупном размере, предназначенных для уплаты налоговой недоимки.Согласно информации следствия, после обнаружения крупной задолженности перед бюджетом фискальная служба направила распоряжения об автоматическом списании поступающих доходов со счетов компании, производившей мебель на территории Петушинского района. Осознавая неизбежность потери финансов, руководство организации создало зависимое индивидуальное предприятие и перенаправило все денежные потоки через его реквизиты в обход официальных счетов фирмы. Подобная махинация позволила уберечь от принудительного государственного взыскания сумму, превышающую 52 миллиона рублей.В рамках расследования силовики провели обыски, изъяв деловую отчетность, договоры и компьютерное оборудование. Сейчас эксперты тщательно анализируют банковские транзакции, соглашения с контрагентами и другие детали коммерческой активности предприятия. Оперативные службы продолжают работу по выявлению точного круга должностных лиц, разработавших и применивших данную схему уклонения.