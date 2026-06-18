Сохранение исторической памяти и благоустройство территории вновь стали главными темами встречи в администрации Владимира. Представители Попечительского совета, общественники и

Сохранение исторической памяти и благоустройство территории вновь стали главными темами встречи в администрации Владимира. Представители Попечительского совета, общественники и неравнодушные жители обсудили дальнейшую судьбу Князь-Владимирского кладбища. За последние шесть лет там провели большую работу: привели в порядок Воинский мемориальный комплекс, актуализировали данные о бойцах, захороненных в братских могилах, обновили схему кладбища, заменили устаревшие указатели и