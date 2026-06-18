Специалисты уже укладывают нижний слой асфальта.

Северная подъездная дорога к городу-музею Суздалю станет значительно комфортнее. Благодаря финансированию из федерального бюджета в нормативное состояние приводят 5-километровый отрезок пути.В настоящее время строители приступили к укладке первичного слоя асфальтобетонной смеси. Позднее будут выполнены работы по формированию финишного покрытия дорожного полотна и укреплению прилегающих обочин гравием, сообщили в областном Министерстве транспорта.Автодорога Суздаль – Гаврилов Посад является ключевым звеном, соединяющим Владимирскую и Ивановскую области. Ежедневно по ней проезжает порядка 2 тысяч транспортных средств.