Во Владимире прошел международный фестиваль Мир гитары Он собрал известных российских и...

Во Владимире прошел международный фестиваль "Мир гитары"Он собрал известных российских и зарубежных исполнителей. Идейный вдохновитель фестиваля - известный гитарист Роман Мирошниченко. Слово Вере Куликовой.Роман Мирошниченко - руководитель международных проектов фестиваля "Мир гитары". По словам музыканта, гитара - самый демократичный инструмент. Есть, пожалуй, в каждом доме. Поэтому, когда три года назад организовывал фестиваль, был уверен, что его ждет успех. Так оно и произошло.Благодаря фестивалю, любители гитарный музыки познакомились с лучшими исполнителями, услышали новые произведения. Владимирцы стали свидетелями мировых премьер и проектов.Роман Мирошниченко, организатор фестиваля "Мир гитары":- Важно, что и местные владимирские музыканты принимают в этом участие, и это очень важно, потому что это им дает почувствовать себя полноценно на таком празднике музыки и гитары.Главный посыл фестиваля - в мире гитары нет ни границ, ни политики, ни национальностей. Музыканты из разных стран доказывают: они всегда могут найти общий язык.На владимирскую сцену поднимаются музыканты с Кубы, из Франции, Италии, Америки, России, Китая. Представитель Поднебесной впервые стал участником фестиваля.Гитарист Тэнъюэ Чжан - лауреат первой премии главного российского конкурса классической гитары имени Александра Фраучи и победитель престижного гитарного конкурса Гитар фаундейшен.Тэнъюэ Чжан, гитарист, лауреат международных конкурсов:- Это моя третья поездка в Россию. И снова я только что получил приглашение посетить вашу страну в ноябре, выступить. Всегда встречаю очень сильных музыкантов у вас.Программа обширная: от русской и зарубежной классики до современных стилей: джаз-фьюжн и прогрессивного рока.В концерте принял участие композитор Вадим Чебанов. Гитара звучала с камерным струнным оркестром под управлением дирижера Александра Сонина.Вадим Чебанов, гитарист:- Всегда эти фестивали интересны тем , что люди имеют возможность приобщиться, узнать, что-то из этого инструмента извлечь.Любимцем публики на этот раз стала группа из Москвы "Юнаш бродерз" из Москвы. Музыканты, не смотря на молодость, уже являются победителями ежегодного конкурса инструментальной музыки "Мой Северо-Восток- 23."Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".