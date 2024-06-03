Во Владимире прошел международный фестиваль Мир гитары
Он собрал известных российских и...
Во Владимире прошел международный фестиваль "Мир гитары"
Он собрал известных российских и зарубежных исполнителей. Идейный вдохновитель фестиваля - известный гитарист Роман Мирошниченко. Слово Вере Куликовой.
Роман Мирошниченко - руководитель международных проектов фестиваля "Мир гитары". По словам музыканта, гитара - самый демократичный инструмент. Есть, пожалуй, в каждом доме. Поэтому, когда три года назад организовывал фестиваль, был уверен, что его ждет успех. Так оно и произошло.
Благодаря фестивалю, любители гитарный музыки познакомились с лучшими исполнителями, услышали новые произведения. Владимирцы стали свидетелями мировых премьер и проектов.
Роман Мирошниченко, организатор фестиваля "Мир гитары":
- Важно, что и местные владимирские музыканты принимают в этом участие, и это очень важно, потому что это им дает почувствовать себя полноценно на таком празднике музыки и гитары.
Главный посыл фестиваля - в мире гитары нет ни границ, ни политики, ни национальностей. Музыканты из разных стран доказывают: они всегда могут найти общий язык.
На владимирскую сцену поднимаются музыканты с Кубы, из Франции, Италии, Америки, России, Китая. Представитель Поднебесной впервые стал участником фестиваля.
Гитарист Тэнъюэ Чжан - лауреат первой премии главного российского конкурса классической гитары имени Александра Фраучи и победитель престижного гитарного конкурса Гитар фаундейшен.
Тэнъюэ Чжан, гитарист, лауреат международных конкурсов:
- Это моя третья поездка в Россию. И снова я только что получил приглашение посетить вашу страну в ноябре, выступить. Всегда встречаю очень сильных музыкантов у вас.
Программа обширная: от русской и зарубежной классики до современных стилей: джаз-фьюжн и прогрессивного рока.
В концерте принял участие композитор Вадим Чебанов. Гитара звучала с камерным струнным оркестром под управлением дирижера Александра Сонина.
Вадим Чебанов, гитарист:
- Всегда эти фестивали интересны тем , что люди имеют возможность приобщиться, узнать, что-то из этого инструмента извлечь.
Любимцем публики на этот раз стала группа из Москвы "Юнаш бродерз" из Москвы. Музыканты, не смотря на молодость, уже являются победителями ежегодного конкурса инструментальной музыки "Мой Северо-Восток- 23."
Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".