Мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной на съемной квартире. Пара слушала музыку. В какой-то момент обвиняемый решил увеличить громкость, а его сожительница попросила сделать потише.

Мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной на съемной квартире. Пара слушала музыку. В какой-то момент обвиняемый решил увеличить громкость, а его сожительница попросила сделать потише. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел вечером 23 марта в Александрове. На фоне конфликта из-за музыки мужчина решил припугнуть возлюбленную ножом. Он стал угрожать ей, но женщина не поверила и