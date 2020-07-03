Размытый откос и провал асфальта. Такими фото поделились пользователи соцсетей. Люди сообщили, что после дождей на участке М-7 во Владимире, чуть дальше развязки с улицей Горького сильно

Размытый откос и провал асфальта. Такими фото поделились пользователи соцсетей. Люди сообщили, что после дождей на участке М-7 во Владимире, чуть дальше развязки с улицей Горького сильно обрушился грунт на откосе дороги, деформировалось асфальтовое покрытие. Пользователи сетовали, что в том районе совсем недавно проводили дорожные работы. Почему случился обвал и кто будет исправлять ситуацию, мы