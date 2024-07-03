В Муроме организация общественного питания выплачивала сотрудникам «серую» зарплату. Выяснилось,...

В Муроме организация общественного питания выплачивала сотрудникам «серую» зарплату.Выяснилось, что одной из организаций общественного питания, осуществляющей деятельность на территории округа Муром, была принята на работу продавцом местная жительница.Однако, в нарушение требований закона, трудовой договор работодателем с работником так и не был заключен.Важно: «Серая» занятость лишает работника получения оплаты листка временной нетрудоспособности, выходного пособия, назначении пенсии по возрасту, выплат по обязательному социальному страхованию и.т.д.По фактам выявленных нарушений прокуратурой руководителю предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений. И в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ («уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем»).В результате с работником всё же был заключен трудовой договор.Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений