Владимирцев 3 июля ждёт многочасовая магнитная буря. На поверхности Солнца произошла целая серия...

Владимирцев 3 июля ждёт многочасовая магнитная буря.На поверхности Солнца произошла целая серия ощутимых вспышек: по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, их количество превысило десяток.Ожидается, что в течение дня (3 июля) К-индекс пойдет в рост, а к полуночи достигнет показателя от 4,5 до 5 баллов — то есть Землю накроет магнитная буря.Она будет продолжаться несколько часов. По предварительным прогнозам, ситуация начнет стабилизироваться только около 03:00 ночи по московскому времени 4 июля.Окончательно геомагнитное поле успокоится только к середине четверга.В прогнозе указано, что сила геоударов не превысит 5 баллов. Это уровень G1, который считается слабой магнитной бурей по классификации Лаборатории солнечной астрономии.Правда, указано, что есть и вероятность её перехода в сильный магнитный шторм.Фото: https://xras.ru/