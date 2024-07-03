Правоохранители задержали 47-летнего ранее судимого безработного жителя Коврова.
Правоохранители задержали 47-летнего ранее судимого безработного жителя Коврова. Мужчину подозревают в краже электрического лобзика с кейсом из магазина во Владимире. Об этом сообщила УМВД России по региону.
На допросе гражданин во всём сознался. Стоимость похищенного имущества составила 20 тыс. рублей.
В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находиться под подпиской о невыезде.