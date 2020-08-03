Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5659 случаев COVID-19

За прошедшие сутки на 3 августа, по данным Управления Роспотребнадзора, во Владимирской области лабораторно подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом.6 новых случаев выявлено в Ковровском районе;5 – во Владимире;3 – в Гусь-Хрустальном районе;3 – в Александровском районе;2 – в Муромском районе;2 – в Юрьев-Польском районе;1 – в Собинском районе;1 – в Камешковском районе;1 – в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5659 случаев COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено во Владимир – 970, Гусь-Хрустальном районе – 820 и в Петушинском районе – 657.