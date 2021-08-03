Он поручил Александру Ремиге наладить диалог с бизнесом.

Выйдя из отпуска, Владимир Сипягин провёл очередное совещание с представителями Ассоциации рестораторов Владимирской области. Вопрос касался«Первое: департаменту предпринимательства по решению областного оперативного штаба было поручено провести мониторинг соблюдения мер безопасности, а не Во время рейда не были доходчиво объяснены правовые основания визита. Во избежание повторения ситуации, имевшей место в период моего отсутствия в регионе, я поручил экономическому блоку довести до предпринимателей суть такого мониторинга», - написал губернатор по результатам встречи с бизнесом.Он также добавил, что прорабатываются дополнительные меры поддержки предпринимателей.«Проблеме диалога экономического блока с Ассоциацией надо положить конец. Мы не друг с другом боремся, а с пандемией. Я потребовал от своего первого заместителя по экономике наладить контакт с организациями», - подчеркнул глава региона.Департаменту предпринимательства поручено взять на контроль и предоставить информацию по количеству работников, которых необходимо привить.Перед депздравом поставлена задача обеспечить препаратом эти категории граждан в полном объёме и в кратчайшие сроки.Напомним, что на минувшей неделе рестораторы недоумение внеплановыми проверками пяти баров и ресторанов, в которые чиновники и полиция наведались среди ночи.