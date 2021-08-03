Во Владимире зооволонтеры пытаются спасти собаку, пострадавшую от пули догхантеров. Почему таких ситуаций становится все больше, хотя закон о защите животных принят, разбирались мои коллеги.

Во Владимире зооволонтеры пытаются спасти собаку, пострадавшую от пули догхантеров. Почему таких ситуаций становится все больше, хотя закон о защите животных принят, разбирались мои коллеги.На этих кадрах дворняга по кличке "Грэй" пытается укрыться в канаве от выстрелов догхантеров. К сожалению, часть выпущенной дроби перебила ему позвоночник. То, что с такими ранениями пес смог выжить, зоозащитники называют чудом. Андрей Крюков был одним из первых, кто пришел Грэю на помощь. Молодой человек надеется привлечь живодеров к уголовной ответственности.Андрей Крюков, местный житель:- Самое главное и возмущает, что собака не могла далеко уйти, то есть она не прибежала ни с какого хозяйства, ни с какого тира, то есть это какая-то наша местная собака и, скорее всего, кто-то выстрелил из наших местных, мне так кажется, по крайней мере, Может быть, это какие-то залетные стрелки.Случаи жестокого обращения с животными в регионе не редкость, говорит зоозащитник Марина Собянина. Самое излюбленное оружие догхантеров - гладкоствольное ружье с дробью. Поражающие элементы легко наносят животным увечья и причиняют смерть. Несмотря на статистику, живодеры почти всегда остаются безнаказанными. В полиции дела по 245 статье, как правило, не возбуждают, говорит Марина Собянина.Марина Собянина, зоозащитник:- Пугает то, что это происходит в населенных пунктах, то есть это город Владимир, это поселок Иванищи, сейчас это поселок Улыбышево, зимой был во Второво случай, когда подъехала машина, расстреляла двух собак и так же уехала. То есть хозяйских собак, не бездомных.В приюте "Атлант" искалеченных животных видят часто, в том числе, с огнестрельными ранениями. За годы работы его сотрудники убедились, что человеческая жестокость не знает пределов. И при этом всегда находятся те, кто приходит на помощь животным. Как и в случае с Грэем. Сейчас пёс на передержке.- Пули могут нести очень разрушительный вред. Они разные бывают. Например, дробь может разлететься по всему организму, дробь очень тяжело искать, очень тяжело доставать и мало того, если она в организме остается, то может вредить. То есть разлагаться так тяжело, что отравлять организм. Дробь несет в себе свинец, и он уже травит организм.И все же зоозащитники добились того, чтобы их услышали. Недавно в Госдуму внесен законопроект, усиливающий наказание за жестокое обращение с животными. Поправки в УК призваны изменить ситуацию в сторону справедливости, отмечают депутаты. Практика показала, что полицейские сталкиваются с большими сложностями уже на стадии возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Слишком много формальных признаков. Изменения в закон должны снизить долю отказов в возбуждении таких дел.Артем Яковенко, Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».