Житель Александровского района завернул тело убитой женщины в ковер и выбросил в карьер. Следственный комитет завершил расследование убийства под Александровом. Дело передано в суд. По

Житель Александровского района завернул тело убитой женщины в ковер и выбросил в карьер. Следственный комитет завершил расследование убийства под Александровом. Дело передано в суд. По версии следствия, 16 мая обвиняемый пришел навестить соседку своих друзей, у которых он распивал спиртное. Мужчина увидел женщину также в состоянии алкогольного опьянения и предложил ей в течение часа навести