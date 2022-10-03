В ее палитре- сочные краски урожая. В Суздале отшумела историческая Ефросиньевская ярмарка. Почему...

В ее палитре- сочные краски урожая. В Суздале отшумела историческая Ефросиньевская ярмарка. Почему она продолжает нить традиций, расскажет Мария Платанюк.– Славься ты, славься, русская наша земля...На главной сцене знаменитой Ефросиньевской ярмарки - мужской хор Спасо-Евфимиевой обители. В программе - и духовная музыка, и музыкальные патриотические шедевры. В том числе "Славься" Михаила Глинки. Ефросиньевская - один из главных осенних символов Суздаля. Событие - в десятке лучших сезонных гастрономических фестивалей страны.Название ярмарка получила в честь преподобной Ефросинии. Дни памяти суздальской святой приходятся на начало октября.После молебна в Казанском храме ряды традиционно окропляют святой водой. На участников с высоты взирает суздальский сокол. К торгу, как встарь, все готово.География - прежде всего, это села Суздальского района. Своих красок в яркую осеннюю палитру добавляют и соседи, и гости.Константин Васин, ведущий Ефросиньевской ярмарки:– Подворья Камешковского, Собинского района. И в этом году к нам впервые приехали из Смоленской области, местечка Гнездово.Смоляне привезли свои творческие коллективы и ремесла. Под аккомпанент гуслей рассказывали о ткачестве, росписи по дереву и куклах- оберегах.Раиса Петрова, режиссер-постановщик ДК Гнезлово (Смоленская область):– Вот такая кукла готовилась на пасхальный праздник. Она традиционно была в красном платочке или кукла-масленица с красным ликом. Эта кукла еще отличалась тем, что делалась на берестяной чурочке.Нить традиций жива. Ефросиньевская - дань истории Суздаля. Ярмарка родилась в начале 19-ого столетия. А в 1853-ем стараниями суздальской Думы и городского головы (они написали ходатайство на имя губернатора) получила губернский статус. Возродили Ефросиньевскую по инициативе легендарной музейщицы Алисы Аксеновой 16 лет тому назад.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:– Проходила она на двух площадях. Здесь - на Торговой или Хлебной. А на Преподобенской или Конной и от этого зависело, чем торговали.Ефросиньевская ярмарка в Суздале - это не только возрождение традиций, но и подведение итогов сезона. Свои урожайные рекорды демонстрируют различные поселения. Ну и где можно найти коня в яблоках? Конечно же, на Ефросиньевской ярмарке.Хорошим был урожай и в Селецком муниципальном образовании. Елена Чапина представляет село Крапивье. Всех желающих угощает местными соленьями, вареньем, выпечкой. Гостей, как принято на Руси, встречают хлебом-солью.Елена Чапина, культорганизатор ДК села Крапивье:– Каравай непростой, а домашний. Он был украшен голубем, который символизирует мир, конечно, колосья пшеницы и цветы.Грюйер и маасдам русским сыроварам давно по силам. Это доказывает коренной суздалец Владимир Ануфриев. Дело жизни он нашел 5 лет назад. Оно стало и памятью о матери - Анне Алексеевне.Владимир Ануфриев, сыровар:– У меня мама была первым сыроваром. Она работала на молокозаводе. После войны группой девчонок они первые в Суздале начали сыр варить.Гигантские овощи, конкурс на лучшее блюдо осени, свежепойманная речная рыба и концерт нон-стоп. На Ефросиньевскую приезжают попробовать "осень на вкус". И найти свою альтернативу фаст-фуду. На ярмарке с русским характером звучала и тема Донбасса. Вхождение в состав России новых территорий горячо приветствовали и в Суздале.– Россия с нами и с нами Бог!Мария Платанюк, Андрей Синягин."Вести-Владимир"