Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров 3 октября провел пресс-конференцию по вопросам частичной мобилизации, на которой ответил на несколько важных вопросов. Один из них

Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров 3 октября провел пресс-конференцию по вопросам частичной мобилизации, на которой ответил на несколько важных вопросов. Один из них касался ошибок при частичной мобилизации жителей области. Ранее глава региона Александр Авдеев подтвердил 72 таких случая. По его словам, все ошибочно мобилизованные мужчины отправлены домой. Сегодня, по словам Юрия Гусарова, в