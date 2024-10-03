Редкого и нетипичного для наших широт гостя видели жители Ковровского и Судогодского районов, а потом и владимирцы, живущие в микрорайоне Лунево. Люди обратились в Госохотинспекцию.

Редкого и нетипичного для наших широт гостя видели жители Ковровского и Судогодского районов, а потом и владимирцы, живущие в микрорайоне Лунево. Люди обратились в Госохотинспекцию. Специалисты выехали в Лунево и поймали оленя. 2 октября в инспекцию позвонила главный ветеринарный врач ООО «Вперед» Селивановского района и сообщила о принадлежности оленя. Так «путешественника» удалось вернуть домой. Из