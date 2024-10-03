Владимирцы могут онлайн следить за тем, как продвигаются работы по капремонту многоквартирных...

Владимирцы могут онлайн следить за тем, как продвигаются работы по капремонту многоквартирных домовС весны этого года Фонд капремонта обязал подрядчиков устанавливать на объектах веб-камеры и вести непрерывную прямую трансляцию процесса на сайте фонда от момента начала работ до их приемки. На сайте регоператора есть ссылки на 83 объекта. Камеры (их на каждом доме должно быть не менее двух) обеспечивают максимальный обзор и работают круглые сутки.По завершении ремонта видеозаписи архивируются и хранятся на случай спорных ситуаций. По последним данным Фонда, работы по капитальному ремонту в регионе завершены на 144-х объектах и продолжаются еще на 145-ти. В работе - 67 крыш, 11 фасадов, один фундамент и 64 лифта. В четырех домах ведется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.